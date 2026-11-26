L’ultima volta si era mangiato un difensore che oggi milita in Serie A (il frusinate Gabriele Calvani) e un suo attuale compagno di squadra, che nel frattempo è pure diventato uno dei suoi migliori amici (Matteo Guidi). Era il 20 gennaio 2024 e Cristian Shpendi impiegò 6 minuti per segnare 3 gol contro il Pontedera nel trionfale campionato di Serie C vinto con il record di punti. Martedì sera la cornice era ben diversa, ma il centravanti del Cesena non ha fatto una piega e ha concesso il bis, sempre nella stessa porta e sempre con le stesse modalità, azzannando tre palloni e convertendoli in gol in appena 18 minuti.

Dentro a una stagione ai confini della perfezione, anche per merito di un allenatore che gli ha cucito addosso l’abito migliore, Shpendi si sta divertendo ad aggiornare ogni settimana i libri di storia del Cavalluccio. Ad esempio, in 86 anni, non era mai capitato che un giocatore del Cesena segnasse almeno un gol in 9 partite diverse nelle prime 13 giornate di campionato.

Shpendi lo ha fatto, distribuendo i primi 6 gol nelle prime 5 partite e gli altri 6 dalla nona alla tredicesima, quando è rimasto a digiuno solo contro il Catanzaro. Nei campionati professionistici (dalla A alla C) nessuno era mai riuscito a segnare 12 gol nelle prime 13 giornate e soltanto Giovanni Veglianetti aveva fatto meglio (14 gol) ma nel lontanissimo torneo di Promozione della stagione 1952-1953. Un’altra vita e un altro sport. Non è mica finita qui. L’unico bianconero che prima di quest’anno era riuscito a segnare 12 gol nel girone d’andata era stato Simone Corazza nel primo anno con Toscano: Cristian lo ha eguagliato e avrà a disposizione altre 6 partite per superarlo.

Nel frattempo, il capocannoniere cadetto ha stabilito un altro record che riguarda la Serie B: nessuno, nel girone d’andata, è mai riuscito a segnare 12 gol. Il record precedente era detenuto da Darione Hubner (1995-1996) e da Simone Cavalli (2004-2005). Quest’ultimo, 22 anni fa, era andato in gol in 10 partite diverse, quindi Shpendi potrà eguagliare o battere uno dei pupilli di Castori qualora dovesse segnare in una o due partite da qui al prossimo 27 dicembre. Uscendo dalla Romagna e allargando lo sguardo, il numero 9 bianconero è il primo giocatore a raggiungere per tre stagioni di fila la doppia cifra prima di compiere 24 anni: Paulo Vitor Barreto (14 gol con il Treviso nel 2007-2008 e 23 con il Bari nel 2008-2009), Martins Eder (14 gol con il Frosinone e 27 con l’Empoli nel 2009-2010) e Richmond Boakye (10 gol con il Sassuolo nel 2011-2012 e 11 gol sempre con il Sassuolo nel 2012-2013) si erano fermati a due campionati.