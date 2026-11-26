L’ultima volta si era mangiato un difensore che oggi milita in Serie A (il frusinate Gabriele Calvani) e un suo attuale compagno di squadra, che nel frattempo è pure diventato uno dei suoi migliori amici (Matteo Guidi). Era il 20 gennaio 2024 e Cristian Shpendi impiegò 6 minuti per segnare 3 gol contro il Pontedera nel trionfale campionato di Serie C vinto con il record di punti. Martedì sera la cornice era ben diversa, ma il centravanti del Cesena non ha fatto una piega e ha concesso il bis, sempre nella stessa porta e sempre con le stesse modalità, azzannando tre palloni e convertendoli in gol in appena 18 minuti.