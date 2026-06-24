Sparwasser 50 anni dopo il Magdeburgo e la Uefa: “Il Cesena? Ci dissero che il sindaco era un compagno comunista”

In tutto il mondo Jürgen Sparwasser è conosciuto come l’autore del gol con cui la Germania Est sconfisse i cugini dell’Ovest ai Mondiali del 1974. In tutto il mondo tranne a Cesena, dove invece è quello del gol che eliminò i bianconeri dalla Coppa Uefa nel 1976. Dopo 50 anni è tornato in Romagna, ospite del Museo BN Cesena “D.Veglia”, per presentare il suo libro biografico “Sparwasser. L’eroe che tradì” scritto da Giovanni Tosco (Edizioni Minerva). Il fisico ancora possente, capigliatura folta e bianca, Sparwasser è accompagnato dall’inseparabile moglie Christa, con cui nel 1988 fuggì in occidente dall’allora Ddr. Ricorda bene “Sezena”, come lo pronuncia in tedesco.