Sottil dopo Modena-Cesena: “Pari positivo per muovere la classifica” VIDEO

Alla fine Andrea Sottil bada al sodo dopo un Modena-Cesena 0-0 chiuso tra i fischi del suo pubblico: “Nel calcio esistono le sconfitte, le vittorie e i pareggi. Oggi di buono prendo la rete inviolata, un pareggio positivo per muovere la classifica. Una partita difficile: nel primo tempo avremmo dovuto riempire di più l’area. Con il Cesena, al centro non passi mai e loro hanno contropiedisti importanti come Berti, Cerri e Shpendi. Abbiamo avuto buone occasioni, su tutte il palo di Gerli. Ora i punti pesano per tutti”.