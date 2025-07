Giuseppe Prestia non salirà domattina sul pullman del Cesena diretto ad Acquapartita. L’ex capitano, che non rientrava più nei piani del club, sarà ceduto nella giornata di domani all’Inter, che poi lo dirotterà alla nascitura formazione Under 23 che disputerà il campionato di Serie C. Depennati dalla lista dei convocati del Cesena anche altri due difensori: Donnarumma e Pieraccini, che lunedì firmeranno con il Catania