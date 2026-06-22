Sorpresa Cesena: è Alessandro Diamanti il favorito per la panchina

E’ Alessandro Diamanti il giovane allenatore italiano che vive all’estero e che finora ha fatto esperienze solo fuori dai confini che il Cesena stava inseguendo per la propria panchina. L’ex trequartista della nazionale (17 presenze e una rete) ha finora guidato solo il Melbourne City Under 23, in Australia. Attualmente sta svolgendo il corso a Coverciano per conseguire il patentino Uefa Pro. Diamanti sarà quasi certamente il nuovo tecnico bianconero (unica alternativa è Guido Pagliuca) e una decisione potrebbe arrivare già domani: un’altra scommessa dopo Ashley Cole, visto che Diamanti, un “figlio” di Pierpaolo Bisoli, non ha esperienze in panchina in Serie B.