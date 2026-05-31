Sorpresa azzurra: Tommaso Berti non scende in Under 21 resta nell’Italia maggiore per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia

La notizia è arrivata alle 10.23 dai canali social della nazionale italiana: “Il calciatore Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club. Al suo posto, il Ct Baldini ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, che risulta quindi convocato per le gare contro Lussemburgo e Grecia”.

Una sorpresa azzurra per Tommaso Berti, che ottiene sul campo la promozione: non “scenderà” in Under 21 ma resta con i grandi e avrà anche la possibilità di poter debuttare in nazionale maggiore.