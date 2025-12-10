“Sogna in grande”: Cesena-Mantova sarà una partita dedicata ai bambini

Sabato l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi ospiterà “Sogna in grande”, progetto natalizio di responsabilità sociale di Bkt giunto alla seconda edizione (l’anno scorso si svolse a Pisa), che porterà alcuni bambini a vivere giornate speciali con il Cesena. Proprio i bambini, che oggi pomeriggio alle 14.30 hanno assistito all’allenamento dei bianconeri a Villa Silvia, saranno i veri protagonisti del match di sabato tra Cesena e Mantova (ore 19.30), durante il quale potranno interpretare diversi ruoli professionali del mondo del calcio. La partita li vedrà ricoprire le mansioni di giornalisti, fotografi, operatori video, assistente dell’arbitro e speaker. La novità di questa edizione sarà la possibilità di intervenire nella telecronaca della partita, grazie alla collaborazione con Dazn. Sabato ci sarà spazio anche per la solidarietà e l’inclusione. Perché in vista del Natale, la Serie B scende in campo con un progetto realizzato in collaborazione con Havas Play. Questa seconda edizione del progetto natalizio coinvolgerà la Onlus romagnola Fondazione Romagna Solidale Ets e diverse case-famiglia dell’associazione Papa Giovanni XXIII, attive nel sostegno e nella crescita dei minori a rischio nel territorio cesenate.