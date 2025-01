Sirene Champions per Cristian Shpendi: per “A Bola” il re del gol del Cesena è nella lista degli acquisti del Benfica

I riflettori della Champions League si accendono su Cristian Shpendi. “A Bola” quotidiano sportivo portoghese è uscito nel tardo pomeriggio di oggi con la notizia che il Benfica, il più importante club di Lisbona, vorrebbe puntare sul re del gol del Cesena qualora dovesse cedere il brasiliano Arthur Cabral, ex Fiorentina, al Flamengo. Il Cesena ha da sempre dichiarato Shpendi incedibile nel mercato di gennaio e resta poi da capire se sia reale l’interesse del Benfica oppure se lo stia solo monitorando per il futuro. Da segnalare che al centro della difesa delle Aquile lusitane gioca Adrian Bajrami, che è stato compagno di Cristian nella nazionale Under 21 albanese.