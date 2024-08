Silvestri e Ogunseye hanno salutato i compagni: il difensore va al Trapani e l’attaccante all’Arezzo con la formula del prestito

Luigi Silvestri aveva salutato i compagni dopo la seduta di ieri pomeriggio, Roberto Ogunseye lo ha fatto pochi minuti fa prima della rifinitura in vista di Cesena-Catanzaro di domani. I due giocatori lasciano Cesena: Silvestri è atteso in serata a Trapani, Ogunseye nelle prossime ore sarà ad Arezzo. Sia il difensore che l’attaccante sono stati ceduti in prestito con obbligo di riscatto da parte di Trapani e Arezzo in caso di promozione in Serie B. Ora il Cesena ha altri due esuberi da piazzare entro la chiusura del mercato di venerdì: i centrocampisti Francesco De Rose (ma il Catania, unica società ad averlo finora trattato, ha ancora dei giocatori presi ma non tesserati per assenza della garanzia fideiussoria integrativa) e Riccardo Chiarello, per il quale al momento non ci sono richieste. Le loro due uscite sono necessarie per poter portare a casa il rinforzo in prima linea (Partipilo è il primo della lista, Marras l’alternativa ma c’è una new entry tenuta ancora nascosta) e un eventuale rinforzo a centrocampo di cui il Cesena ha bisogno.