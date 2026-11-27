C’era anche un rappresentante del tifo cesenate all’incontro che si è svolto martedì a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, dove si è discusso di sicurezza negli stadi, del coinvolgimento delle tifoserie nelle politiche che riguardano il mondo del calcio e del ruolo degli Slo (Supporter Liaison Officer).

Dalla Romagna era arrivato Johnny Pastorelli di Insieme per il Cesena, il quale a malincuore si è perso il trionfale 5-1 dei bianconeri contro l’Ascoli. Per lo stessa concomitanza lo Slo del Cesena, Roberto Checchia, ha invece dovuto rinunciare perché in servizio allo stadio Dino Manuzzi. «Mai avrei pensato - è il commento di Pastorelli - di andare a parlare al Parlamento, perché noi come tifosi dovremmo pensare solo a fare i tifosi. Invece ci sono tante problematiche ancora da risolvere, dai prezzi dei biglietti ai divieti per le trasferte, e insieme speriamo di trovare delle soluzioni. Confido che questo incontro sia stato il punto di partenza, anche perché i parlamentari con cui abbiamo parlato si sono dimostrati preparati sull’argomento».