Siano può già lasciare il segno nella storia del Cesena

In punta di piedi e senza mai alzare la voce, con quella faccia immacolata, proprio come la porta che difende, Alessandro Siano ha impiegato 180 minuti per eguagliare un record. Prima del 25enne piemontese, imbattuto contro Sampdoria e Carrarese, solo un portiere nella storia del Cesena era riuscito a non prendere gol nelle prime due partite da titolare disputate in Serie B in maglia bianconera. Per trovare il nome è necessario tornare indietro alla stagione 2012-2013, quando Pierpaolo Bisoli (subentrato a Nicola Campedelli) affidò le chiavi della porta del Cavalluccio all’esperto Emanuele Belardi, inizialmente acquistato per fare da chioccia a Nicola Ravaglia: nelle prime due gare da titolare, disputate il 15 e il 22 settembre 2012 contro Ternana e Cittadella, l’ex portiere della Reggina riuscì a tenere chiusa la propria porta. Fino a venerdì si trattava di un record assoluto nella storia del club bianconero, eguagliato da Siano, che domani sera contro il Padova potrà staccare anche Belardi: se non dovesse prendere gol, sarà il primo portiere nella storia del club ad aver tenuto chiusa la porta nelle prime tre gare da titolare in B con il Cesena.