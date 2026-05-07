Siano può già lasciare il segno nella storia del Cesena

In punta di piedi e senza mai alzare la voce, con quella faccia immacolata, proprio come la porta che difende, Alessandro Siano ha impiegato 180 minuti per eguagliare un record. Prima del 25enne piemontese, imbattuto contro Sampdoria e Carrarese, solo un portiere nella storia del Cesena era riuscito a non prendere gol nelle prime due partite da titolare disputate in Serie B in maglia bianconera. Per trovare il nome è necessario tornare indietro alla stagione 2012-2013, quando Pierpaolo Bisoli (subentrato a Nicola Campedelli) affidò le chiavi della porta del Cavalluccio all’esperto Emanuele Belardi, inizialmente acquistato per fare da chioccia a Nicola Ravaglia: nelle prime due gare da titolare, disputate il 15 e il 22 settembre 2012 contro Ternana e Cittadella, l’ex portiere della Reggina riuscì a tenere chiusa la propria porta. Fino a venerdì si trattava di un record assoluto nella storia del club bianconero, eguagliato da Siano, che domani sera contro il Padova potrà staccare anche Belardi: se non dovesse prendere gol, sarà il primo portiere nella storia del club ad aver tenuto chiusa la porta nelle prime tre gare da titolare in B con il Cesena.

I “miti”

In passato non c’erano riusciti neppure i portieri che hanno fatto la storia del Cavalluccio. L’uomo che detiene ancora oggi l’irraggiungibile record di imbattibilità, Claudio Mantovani, debuttò in Serie B il 12 dicembre 1971 prendendo due gol in casa contro la Ternana. Più o meno simile il discorso per Angelo Recchi, che il 16 settembre 1979 venne trafitto dal Verona (0-1) nel giorno del suo debutto in B con la maglia bianconera. Nel 1986 Sebastiano Rossi giocò la prima partita da titolare in B con il Cesena nella sfida casalinga contro il Taranto (1-0), ma nel turno successivo prese due gol a Pescara e la striscia si interruppe subito. Anche Alberto Fontana (che in bianconero aveva già giocato in Serie A) perse subito l’imbattibilità: 1° settembre 1991, Messina-Cesena 1-1. Discorso simile per Enzo Maurizio Biato nel 1993: il 29 agosto Cesena-Pescara terminò 1-1.

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