Siano il realista: “Cesena, un punto in trasferta non è da buttare” VIDEO

Alessandro Siano analizza serenamente il pareggio del Cesena a Bolzano: “Si poteva vincere ma anche perdere. Un punto in trasferta non è male, specialmente in un campo difficile come questo”.

Così il portiere bianconero sul gol del Sudtirol: “Gli errori possono capitare e si fanno, io come tutti. Facciamo un calcio propositivo e può succedere. Stiamo prendendo sempre gol? Ovviamente non è piacevole ma conta la prestazione di squadra”.

Ora gestisce un po’ meno la palla con i piedi? “Ci stiamo adattando anche alle altre squadre, che ci studiano e dobbiamo prenderne atto. Stiamo provando cose diverse e magari in futuro tornerò a giocare di più con i piedi”.