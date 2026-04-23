Siano, il debuttante di cui tutti si fidano: sabato in Cesena-Sampdoria giocherà la prima partita dopo 740 giorni

Settecentoquaranta giorni dividono una passerella di fine stagione da una partita vera. La passerella di fine stagione, distante poco più di due anni, era Cesena-Recanatese, posticipo della giornata numero 36 del campionato di Serie C 2023-2024. Risale a quella serata di primavera l’ultima presenza di Alessandro Siano con la maglia del Cavalluccio, appunto 740 giorni prima di quella che sarà la prossima apparizione del portiere piemontese, sabato sera contro la Sampdoria, in un contesto ben diverso. Oltre alla categoria, cambierà anche il peso della partita: contro la modesta Recanatese si giocava solo per ricevere gli ultimi applausi e per frantumare gli ultimi record di una stagione indimenticabile in C, mentre contro la pericolosissima Sampdoria si giocherà per blindare l’8° posto e di conseguenza i play-off in B. Insomma, tutta un’altra storia.