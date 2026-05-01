Siano decisivo per il pari del Cesena: “Cole ci ha detto che non dobbiamo accontentarci” VIDEO

Alessandro Siano è stato decisivo tra i pali nello 0-0 del Cesena a Carrara: “Siamo stati bravi in difesa per due partite consecutive ed il merito è della squadra. I giocatori offensivi si spendono molto in difesa per aiutarci. Io ho fatto due buone prestazioni, mi serve tempo ma posso ritenermi soddisfatto”.

La parata fondamentale su Rubino? “C’erano tante gambe, il pallone è passato sono riuscito a vederlo in tempo per compiere la parata, è andata bene”. Sui risultati degli altri campi: “Non sentivamo voci in campo, volevamo dall’inizio fare i tre punti, facendo la nostra partita. Nel secondo tempo, abbiamo sofferto ma l’obiettivo era quello di vincere”.

Così Siano sulle parole di Cole a fine gara: “Non era soddisfatto della prestazione nel secondo tempo, ci ha detto che non bisogna accontentarsi del pareggio. Ha una mentalità forte e sta cercando di trasmettercela, noi stiamo facendo di tutto per assimilarla”.