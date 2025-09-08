Si è aperta la prevendita per Sampdoria-Cesena di sabato 13 settembre: nessuna restrizione nel settore ospiti

Si è aperta la prevendita per la partita Sampdoria-Cesena: una trasferta libera per i sostenitori bianconeri dopo le restrizioni di Pescara.

Questo il comunicato del club bianconero: “Il Cesena Fc comunica che è attiva la prevendita per il settore ospiti dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, in vista del match Sampdoria-Cesena, valido per la terza giornata del Campionato Serie BKT 2025-26 e in programma sabato 13 settembre alle ore 19:30.

I biglietti per il Settore Ospiti sono disponibili sul circuito TicketOne sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento, alla tariffa unica di 15 euro. Il punto vendita bianconero di via Veneto 19 sarà aperto da lunedì 8 a venerdì 12 settembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà venerdì 12 settembre alle ore 19”.