Shpendi trascinatore del Cesena: “Sì, ho segnato come Diamanti. Mi dispiace per il rosso a Stiven” VIDEO

Cristian Shpendi si presenta con il sorriso in sala stampa chissà quali emozioni hanno invaso il suo cuore nel corso della serata. Gioia, certo, magari mista ad un retrogusto di amarezza in bocca. La sua metà, il suo migliore amico, suo fratello gemello, Stiven, grande ex di serata, ha rimediato un’espulsione nel finale, dopo aver propiziato il raddoppio del Cesena. Andando con ordine, Cristian parte dalla prestazione: “Ho fatto un bel gol proprio come quelli che segnava il mister. Ho tirato e mi è andata bene, ci ho creduto, volevo mettere là la palla. Ci serviva questa vittoria che mancava da troppo al Manuzzi (dallo scorso 21 marzo, ndr). È stata una bella serata”.

Un breve passaggio anche sulla fascia da capitano che ha indossato per tutti i 90 minuti: “E’ sempre un piacere e un onore. Ma non ci penso, il capitano è Andre (Ciofi, ndr)”.

Il finale è tutto dedicato a Stiven: “È stato sfortunato, non voleva colpire Siano. Deve reagire, proprio come abbiamo fatto anche noi”.