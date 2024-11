Shpendi tesoro del Cesena acquistato con 2.500 euro. Aiello: “Ora vale 15 milioni”

«È immorale pagare 5.000 euro per due ragazzini di 16 anni», disse nell’estate 2019 un dirigente di punta del Cesena Fc, società nata solo l’anno prima dalle ceneri dell’Ac Cesena. Per questo «la trattativa per cedere i gemelli Shpendi al Cesena durò 74 giorni», raccontò in seguito un alto funzionario della Federazione Sammarinese Gioco Calcio.

Cristian e Stiven Shpendi erano stati segnalati da Filippo Masolini, che dopo averli allenati nei tre anni precedenti alla San Marino Academy li voleva ad ogni costo con sé nel Cesena Under 17. Quando il Cavalluccio chiese i loro cartellini, la Federcalcio del Titano fu chiara: servono 2.500 euro per Cristian e 2.500 per Stiven. Che era quanto chiesto al Venezia, che li aveva seguiti a lungo e li aveva pure portati in Laguna per un provino. Se dopo 74 giorni di trattativa il Cesena riuscì a prendere i gemelli fu anche grazie a Massimo Bonini, all’epoca responsabile tecnico della San Marino Academy, che, pur di vederli in bianconero, accettò la proposta di Aurelio Manuzzi e Daniele Martini, presidente del settore giovanile e direttore generale del Cesena Fc: prestito annuale (per mille euro cadauno) con opzione, senza obbligo, di riscatto (per 1.500 euro a gemello).

Dodici mesi dopo, nonostante un campionato interrotto a metà stagione dal Covid, il Cesena li riscattò. In fondo, per capire che fossero due attaccanti assai superiori alla media era sufficiente osservarli per 5 minuti in allenamento.

I gemelli del gol

Nei tre anni di giovanili (due giocati per metà a causa del Covid e uno per intero), Stiven ha segnato 49 reti in 52 partite (in campo per 3.804 minuti, un gol ogni 78 minuti), Cristian 44 reti in 49 partite (in campo per 3.988 minuti, un gol ogni 90 minuti). Due clamorose macchine da gol. Stiven si è adattato prima al calcio dei grandi, diventando decisivo già nel 2022-2023 con 12 gol in 34 gare. Cristian ha atteso una stagione e poi da 15 mesi a questa parte si è scatenato con una media-gol difficile da tenere in Italia: 31 in 49 partite (22 in 35 gare nella passata stagione, 9 in 14 partite in quella attuale), dopo il solo gol nelle prime 21 gare giocate.

Quanto vale Cristian?

Se nel 2023, dopo 12 gol in C, Stiven è stato venduto all’Empoli per 2 milioni, quanto vale ora Cristian? Il prezzo lo stabilrà il mercato nel momento in cui si deciderà di cederlo. Dopo Cesena-Brescia, John Aiello ha confidato: «Se in estate saremo costretti a venderlo, chiederemo 15 milioni». Difficile che un club italiano arrivi a sborsare una cifra simile. Più facile allora piazzarlo in Inghilterra, dove Fali Ramadani, procuratore dei gemelli, ha buone conoscenze. Le certezze a oggi sono tre: la prima, a gennaio Cristian non si muoverà; la seconda, in estate Cristian resterà solo in caso di Serie A; la terza, sarà impresa ardua per il Cesena riuscire a rimpiazzare un centravanti simile.