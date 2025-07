Shpendi riparte da 6 gol: il Cesena supera 20-0 la Rappresentativa dell’Alto Savio

Venti gol del Cesena nella prima uscita della stagione. Contro la Rappresentativa dell’Alto Savio, con tanti giovanissimi in campo, il grande protagonista è stato Cristian Shpendi: in un tempo ha segnato 6 gol, colpito 2 pali e offerto un assist per una delle due reti di Bisoli. La sorpresa di giornata è stata rappresentata dal compagno d’attacco di Shpendi, con Mignani che ha schierato inizialmente il 2007 Filippo Galvagno, autore di uno splendido gol di testa da centravanti vero. Nella ripresa bravissimi altri tre ragazzini: un altro 2007, Zamagni, regista di talento e autore del momentaneo 12-0, l’attaccante 2006 Tosku e il centravanti 2005 Perini, autori di due triplette.

Il Cesena ha poi annunciato che domani pomeriggio ci sarà regolare allenamento alle ore 17 per soddisfare il desiderio dei tanti tifosi che saliranno ad Acquapartita per il fine settimana.