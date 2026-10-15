Shpendi nominato miglior giocatore di Serie B di settembre: sarà premiato prima di Cesena-Avellino

Cristian Shpendi è stato votato miglior giocatore di Serie B del mese di settembre. Il centravanti del Cesena riceverà il riconoscimento domenica prima dell’inizio della sfida contro l’Avellino valido per la settima giornata di campionato.

I dati Opta, relativi al mese di settembre, dimostrano un avvio di stagione particolarmente brillante per Cristian Shpendi, che si è distinto tra i migliori marcatori d’Europa. Nei cinque principali campionati europei e relative seconde divisioni, solo Raphinha (7) e Lamine Yamal (5) del Barcellona hanno segnato più di numero 9 del Cesena, autore di 4 gol. Considerando coloro che hanno realizzato almeno lo stesso numero di reti, Shpendi si colloca al 2° posto per percentuale realizzativa, pari al 66,7%. A fare meglio è stato soltanto Carlos Hernández del Ceuta con l’80%.

Il contributo del gemello emerge anche nei duelli aerei vinti: con 14, Shpendi è terzo preceduto solo da Fabio Abiuso della Carrarese (15) e Raffaele Russo dell’Avellino (16). Mentre per palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo: tra gli attaccanti solo Lorenzo Insigne e Bernat Guiu (con 5) hanno fatto meglio di Shpendi (4).