Shpendi, nessun problema ai legamenti della caviglia sinistra ma uno stiramento muscolare: ecco quando rientrerà

Nessuna lesione ai legamenti della caviglia sinistra, ma uno stiramento al muscolo tibiale anteriore: questo l’esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto in giornata Cristian Shpendi. Il suo ritorno in campo avverrà quasi certamente in occasione di Cesena-Cittadella del 12 gennaio. Salterà quindi Atalanta-Cesena di Coppa Italia e le sfide di campionato contro Juve Stabia, Cremonese e Carrarese. Non ci sarà quindi neppure al ritorno il derby tra i “gemelli” Shpendi.

“Cesena Fc comunica che gli ulteriori accertamenti specialistici svolti da Cristian Shpendi hanno evidenziato la presenza di una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo tibiale anteriore della gamba sinistra. Le condizioni dell’attaccante bianconero, che da domani intraprenderà il percorso di riabilitazione, saranno oggetto di nuova valutazione nel corso della prossima settimana da parte dello staff sanitario del Cavalluccio”.