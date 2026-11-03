Shpendi, l’alimentatore del Cesena sempre a caccia di nuovi record

Ricomincio da... due. Dopo non essersi mai fermato nel primo mese di campionato, segnando sempre almeno un gol nelle prime 5 giornate che hanno preceduto la prima sosta stagionale, Cristian Shpendi ha inaugurato il mese di ottobre a Benevento, dove non è riuscito per la prima volta a segnare, mentre contro l’Avellino è stato murato due volte sulla riga prima di un fischio sbagliato dell’arbitro Perenzoni, che non gli ha permesso di segnare il gol del vantaggio nel primo tempo. È poi arrivato il derby di Modena, che il Cesena non ha praticamente giocato, mentre nelle ultime due partite che hanno chiuso il terzultimo mese dell’anno la musica è tornata quella di inizio stagione: un gol favoloso contro l’Empoli e un gol rapinoso a Bolzano per una “doppietta” nel giro di quattro giorni che ha fatto lievitare il totale. Oggi i gol di Shpendi sono diventati 8 e valgono la testa solitaria della classifica marcatori di Serie B, dove continuano a salire gli inarrestabili Belotti (Modena) e Mosquera (Verona), senza dimenticare il palermitano Johnsen, che di mestiere non fa la punta ma che segna come un centravanti.