Shpendi, il ritorno al gol e il cambio: “Volevo stare ancora in campo, ma le scelte vanno accettate” VIDEO

In una posizione “alla Thierry Henry” (per dirla alla Ashley Cole), Cristian Shpendi festeggia il ritorno al gol: “Sono contento, era importante riprendersi dopo la sosta, portare dei punti a casa e muovere la classifica. Credo di aver fatto una buona partita come del resto tutta la squadra”.
Sulla nuova posizione in campo: “Avere un cambio di ruolo, può portare solo benefici. Nelle prime partite ci si deve abituare. Ma il mister mi dà libertà. Sono contento di giocare sulla fascia”.
Sul cambio c’è rimasto male? “Pensavo di averne ancora è una scelta del mister, la comprendo e la accetto al 100%, anche se stare in campo fa sempre piacere”. C’è un duello a distanza con Stiven per quanto riguarda i gol? “E’ uno stimolo in più per far bene, voglio raggiungerlo”.