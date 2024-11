Shpendi è già nella Top 10 dei bomber del Cesena: ha raggiunto Cavalli e Garlini

La scalata continua. Con impressionante regolarità e con mostruosa voracità. La rete realizzata da Cristian Shpendi contro il Sudtirol non è stata affatto banale. Per una volta, però, non c’entrano l’abilità del gemello dentro l’area o l’importanza del gol, ancora decisivo. Non è stata una zampata banale perché, oltre ad aver aggiunto due punti in più alla classifica del Cesena, ha permesso al centravanti italo-albanese di entrare nella top 10 dei marcatori “all time” del Cavalluccio. Con la doppietta contro il Brescia, realizzata dal dischetto la settimana precedente, Shpendi aveva raggiunto l’ex compagno Simone Corazza a 31 gol ufficiali, mentre domenica è salito a quota 32, sullo stesso gradino, il 10°, occupato da Oliviero Garlini e Simone Cavalli. In questo momento, dunque, sono soltanto 9 i calciatori che, nella storia del club bianconero, hanno realizzato più gol del gemello in partite ufficiali. Il podio non sembra raggiungibile, in caso di partenza di Shpendi a fine stagione, mentre gli altri 6 ex bianconeri sono assolutamente superabili dall’attuale centravanti della Romagna bianconera.

Il numero 9 del Cesena aveva segnato il primo gol ufficiale due stagioni fa, nell’ultima gara casalinga della stagione regolare 2022-2023 contro la Vis Pesaro. Era il 15 aprile 2023 ed era il primo campionato alle dipendenze di Mimmo Toscano. Per arrivare a 32 gol ha impiegato poco più di un anno e mezzo, perché nella stagione 2023-2024 il gemello è esploso: 20 gol in campionato, uno in Supercoppa di C e uno in Coppa Italia Frecciarossa per un totale di 22 reti. A queste vanno aggiunti i due centri di quest’estate in Coppa Italia contro Padova ed Hellas Verona, oltre ai 7 gol realizzati finora in B. In 15 mesi, dal 7 agosto 2023 giorno di Cesena-Entella di Coppa Italia, ad oggi ha segnato 31 gol in 49 partite. Solo in Coppa Italia di C (4 presenze complessive con Viali e con il primo Toscano) il gemello non è riuscito a segnare, mentre è andato in gol in tutte le altre manifestazioni a cui ha preso parte da professionista con la maglia del Cesena.

Shpendi ha raggiunto Garlini e Cavalli al 10° posto: il primo aveva indossato la maglia del Cesena ben z139 volte, giocando però anche due campionati di Serie A, mentre il secondo è stato in Romagna due stagioni, tra il 2003 e il 2005, firmando una promozione dalla C1 e una salvezza in Serie B. Ora, nel mirino di Cristian, c’è Iro Bonci II, che ha segnato 34 gol ufficiali negli Anni ’40 e ’50, quando il Cesena non disputava campionati professionistici. A quota 35, invece, si staglia la sagoma di Paolo Ferrario, in bianconero per quattro stagioni tra Serie C (1966-1967) e Serie B (dal 1969 al 1972). Lo stesso bottino di “Ciapina” lo ha ottenuto anche Marco Bernacci, mentre a 37 gol c’è Emanuele Chiaretti, che occupa il 6° posto in classifica. Fin qui tutti giocatori alla portata di Shpendi, che può mettere nel mirino anche altri due ex bianconeri del passato, i migliori bomber dei campionati dilettantistici: Renato Ronconi (42 gol) e Giancarlo Magnani (43). Il primo aveva indossato la maglia del Cesena dal 1955 al 1958 (Promozione ed Interregionale) e aveva arrotondato nel 1966-1967 in Serie C, mentre il secondo vanta 119 partite negli Anni ’50 tra Promozione, Interregionale e IV Serie.

Per puntare al 3° posto, invece, servirebbe un’altra stagione in Romagna (ma qui il discorso si complica in chiave mercato) in quanto Emiliano Salvetti è a quota 50, quindi 18 gol più avanti, mentre Massimo Agostini e Dario Hubner sono semplicemente irraggiungibili, nel calcio moderno, anche per un centravanti formidabile come Cristian Shpendi.

