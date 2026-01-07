Shpendi contro Shpendi atto II: Cristian e Stiven avversari 7 anni dopo l’unica volta. Si gioca nel giorno del ritorno in tribuna di papà Liman

Giovedì 28 febbraio 2019 non ci fu praticamente storia. Sul sintetico di Acquaviva, in territorio sammarinese, la Rappresentativa Allievi Rimini infierì con un rotondo 6-0 sui pari età della San Marino Academy. Quella partita amichevole, caduta rapidamente nell’anonimato di un soleggiato pomeriggio di fine inverno tendente alla primavera, oggi rappresenta invece un pezzo di storia nell’album di famiglia dei gemelli Shpendi, che sabato pomeriggio verrà definitivamente sostituito dalla ben più prestigiosa e attesa Cesena-Empoli, quando Cristian e Stiven si sfideranno per la prima volta da avversari in una gara professionistica a distanza di 2.509 giorni dall’unico precedente, che li vide uno contro l’altro per un curioso scherzo del destino.