Settimo arrivo in casa Cesena: ufficializzato anche l’ingaggio di Raffaele Celia

Pochi minuti dopo aver ufficializzato l’addio di Simone Corazza in direzione Ascoli, il Cesena ha comunicato l’arrivo, da Ascoli, di Raffaele Celia. Operazione che era stata chiusa da due giorni e che andava solo annunciata. “Il difensore Raffaele Celia - si legge nel comunicato - ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Classe 1999, Celia cresce nel settore giovanile del Sassuolo Calcio fino a raggiungere la formazione Primavera, mentre nella stagione 2018/2019 si trasferisce all’A.C. Cuneo con cui esordisce tra i professionisti. L’estate seguente passa all’Us Alessandria tra le cui fila disputa due Campionati di Serie C, che lo portano a conquistare nel 2021 la promozione in cadetteria dopo la vittoria dei play-off. Nella stagione 2021-2022 veste la maglia della Spal con la quale disputa due campionati di Serie B, mentre nel gennaio 2024 si trasferisce all’Ascoli Calcio sfiorando il traguardo delle 200 presenze tra i professionisti”.

L’arrivo di Celia è il settimo di questa sessione di calciomercato. L’ottavo è quello di Sydney Van Hooijdonk, centravanti olandese prelevato dal Bologna che sarà ufficializzato domani.