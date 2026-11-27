Sempre più in alto, ma anche sempre più giovane. Nel mese di novembre il Cesena ha cambiato passo in classifica, con una striscia di 3 vittorie consecutive che a queste latitudini mancava da più di un anno (9 punti in tre partite arrivarono contro Spezia, Sudtirol e Carrarese nell’ottobre 2025) e che ha permesso agli uomini di Diamanti di arrampicarsi in zona play-off. Il tecnico dei bianconeri, dopo la sosta per le nazionali, ha alzato il livello della propria squadra, abbassando contestualmente l’età media delle formazioni mandate in campo contro Hellas Verona al Bentegodi e Ascoli al Manuzzi. Nelle ultime due partite, infatti, il Cesena si è presentato sul terreno di gioco con i due schieramenti più giovani della stagione.