Sempre più in alto, ma anche sempre più giovane. Nel mese di novembre il Cesena ha cambiato passo in classifica, con una striscia di 3 vittorie consecutive che a queste latitudini mancava da più di un anno (9 punti in tre partite arrivarono contro Spezia, Sudtirol e Carrarese nell’ottobre 2025) e che ha permesso agli uomini di Diamanti di arrampicarsi in zona play-off. Il tecnico dei bianconeri, dopo la sosta per le nazionali, ha alzato il livello della propria squadra, abbassando contestualmente l’età media delle formazioni mandate in campo contro Hellas Verona al Bentegodi e Ascoli al Manuzzi. Nelle ultime due partite, infatti, il Cesena si è presentato sul terreno di gioco con i due schieramenti più giovani della stagione.

Considerando tutti gli uomini schierati per almeno un minuto in questa stagione, la squadra con l’età media più bassa del campionato di Serie B è la Carrarese (24 anni e 3 mesi con 26 giocatori), mentre il Cesena si piazza al 3° posto assieme al Mantova (25 anni e un mese) e dietro al Sudtirol di un soffio (24 anni e 11 mesi). Prendendo in esame solo gli schieramenti iniziali, negli ultimi 180 minuti Diamanti ha abbassato sensibilmente la quota, proponendo due formazioni giovanissime, complici anche i problemi fisici di alcuni giocatori di esperienza come Bisoli (l’unico trentenne della rosa) o Bohinen.

Al Bentegodi, nell’anticipo della 12a giornata contro il Verona, il Cesena era sceso in campo con il centrocampo più giovane della stagione: Francesconi (22 anni e 9 mesi), Pagano (21 anni e 11 mesi) e Dalla Vecchia (21 anni e 9 mesi), per una media di 22 anni e un mese. L’età media dell’undici che ha sbancato il campo dell’Hellas era di 23 anni e 6 mesi, la più bassa di questa stagione, almeno fino a martedì sera. Contro l’Ascoli, infatti, Diamanti ha ulteriormente ringiovanito la propria formazione iniziale, togliendo il 28enne Mangraviti per il 25enne Gelli (e sostituendo il 2004 Druiventak con il coetaneo D’Andrea). Nel turno infrasettimanale di martedì, il Cesena si è presentato alla palla al centro con un undici che aveva un’età media di 23 anni e 2 mesi, la più bassa in assoluto di questa stagione. Tanto per dare un’idea, i due giocatori più “anziani” schierati dal primo minuto contro la formazione marchigiana erano capitan Ciofi e Frabotta, entrambi classe 1999 (quindi 27enni) e unici due bianconeri nati prima degli Anni Duemila.