Scuola Bianconera: Francesconi, Frisoni e Milan incontrano gli alunni della scuola “Munari”

Il progetto “Scuola Bianconera”, realizzato dal Cesena Fc con il sostegno dei partner Energia Corrente, BCC Romagnolo, Apofruit, Wellness Foundation e Euro Company prosegue il proprio percorso nelle scuole del territorio con un nuovo appuntamento dedicato al benessere. Nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, sono stati circa 65 gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “Bruno Munari” a partecipare al secondo incontro della nuova edizione, incentrato sul tema del Wellness e sull’importanza di uno stile di vita sano e attivo.

A rappresentare il club bianconero erano presenti Matteo Francesconi, centrocampista della prima squadra, Riccardo Frisoni, centrocampista della formazione Primavera, e Gaia Milan, centrocampista della prima squadra femminile, che hanno accompagnato i ragazzi nel corso delle attività, condividendo con loro una mattinata all’insegna dello sport e del benessere.

La seconda tappa del progetto si è svolta in collaborazione con la Wellness Foundation, organizzazione non profit impegnata nella promozione della cultura del benessere, che attraverso il progetto Wellness4Education - parte dell’Education Programme Gen26 di Milano Cortina e inserito nel programma “I Giochi continuano - Legacy”, con il patrocinio della Rete italiana delle Città Sane OMS e con il supporto di Technogym - porta questi valori nelle scuole, sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza di adottare abitudini quotidiane sane e attive. All’incontro hanno partecipato Annalisa Cavina, Programs & Activities Development Specialist, e Martina Casadei, insieme a due Master Trainer Technogym.

Nella prima parte dell’incontro, gli studenti hanno approfondito il significato del Wellness e i principi alla base di uno stile di vita equilibrato, attraverso un momento di confronto e attività didattiche, per poi cimentarsi in un cruciverba e in un esercizio che ha unito memoria e movimento, mettendo alla prova le proprie conoscenze e coinvolgendoli in modo attivo.

La mattinata è poi proseguita in palestra, dove, guidati dai Master Trainer Technogym Martina Facchetti e Michael Tisselli, gli alunni hanno partecipato a una serie di attività motorie pensate per sperimentare in prima persona i benefici del movimento, valorizzando al tempo stesso il gioco, la collaborazione e il lavoro di squadra.