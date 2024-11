Scontri dopo Cittadella-Cesena del 10 novembre: daspo di 5 anni per tre tifosi

Cercarono di scavalcare la barriera di limitazione al terreno di gioco dello stadio Tombolato, per raggiungere il settore ospiti occupato da oltre mille tifosi del Cesena: tre tifosi (di 27, 20 e 18 anni) appartenenti al gruppo “Rabaltai” del Cittadella sono stati raggiunti nella mattinata di oggi da Daspo di 5 anni. Domenica 10 novembre, al termine di Cittadella-Cesena 0-2 avevano provocato disordini all’interno dello stadio: gli agenti della Questura si erano accorti del tentativo di invadere il campo per arrivare al settore opposto e immediatamente si era formato uno sbarramento di agenti e personale della Digos, che erano stati aggrediti, spinti e strattonati dagli ultras del Cittadella.

Ripristinata la calma, un gruppo di sostenitori locali aveva cercato di raggiungere a piedi il parcheggio riservato ai tifosi ospiti, che in risposta hanno iniziato a lanciare bottiglie e sassi. Nuovo intervento della Polizia, nel corso del quale i tifosi di casa hanno colpito un agente, caduto a terra a causa di una frattura ad un piede, e un collega che lo stava soccorrendo, dandosi poi alla fuga. I tre supporter granata sono stati identificati dalla Digos grazie alle telecamere della videosorveglianza e denunciati alla Procura di Padova per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del regolamento d’uso interno allo stadio.