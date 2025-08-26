Scatta la prevendita di Cesena-Virtus Entella

Alle 15 di questo pomeriggio scatta la prevendita per Cesena-Virtus Entella di campionato in programma sabato alle ore 21 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Questo il comunicato del club bianconero: “Dalle ore 15 di martedì 26 agosto sarà attiva la prevendita dei tagliandi per Cesena-Virtus Entella Chiavari, valida per il 2° turno del campionato Serie BKT 2025-2026 ed in programma sabato 30 agosto alle ore 21:00 all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi. I tagliandi saranno disponibili online sul sito Vivaticket, oltre che presso il Coordinamento e tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale”.

PREZZI PREVENDITA

“È stato confermato anche per la stagione sportiva 2025/2026 il sistema di prezzo dinamico dei biglietti, che prevede la suddivisione del periodo di prevendita in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. L’importo del prezzo dei tagliandi varierà rispetto alle tariffe intere previste, in base all’analisi di diversi fattori correlati alla partita e all’andamento della prevendita stessa, ma il prezzo in vigore nel corso della prima fase di prevendita sarà sempre il più conveniente. Si ricorda che il settore Curva Mare non sarà in vendita perché già esaurito e si elencano di seguito i prezzi dei biglietti validi nella prima fase di prevendita, attiva nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 agosto, ai quali vanno aggiunte le spese di commissione. I prezzi della seconda fase, in vigore giovedì 28 e venerdì 29 agosto, e della terza fase, attiva in occasione del giorno gara, saranno resi noti in corrispondenza della data di avvio del secondo step di vendita”.

Prezzi di martedì 26 e mercoledì 27

Tribuna vip 70 euro (ridotto 50, junior 5). Tribuna numerata 55 euro (ridotto 40, junior 5). Distinti superiori 35 euro (ridotto 25, junior 5). Distinti inferiori 30 euro (ridotto 20, junior 5).

Il Coordinamento osserverà i seguenti orari di apertura fino al match contro la Virtus Entella: martedì 26 agosto dalle 15 alle 19; mercoledì 27 agosto dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19; giovedì 28 agosto dalle 9 alle 12:30; venerdì 29 agosto dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19; sabato 30 agosto dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.45.