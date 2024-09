Scatta domani la prevendita per Cesena-Mantova in programma domenica all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Il Cesena ha comunicato che la prevendita per Cesena-Mantova, in programma domenica alle ore 15 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, scatterà domani alle 15.

“I tagliandi per il match contro i biancorossi saranno disponibili sul sito Vivaticket, presso il Coordinamento e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket.

Il Coordinamento Clubs Cesena osserverà i seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 9 alle 12.30; domenica dalle 9 alle 14.

Anche per la prevendita della sfida contro il Mantova sarà attivo il sistema di prezzo dinamico dei biglietti che prevede la suddivisione del periodo di prevendita in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. L’importo del prezzo dei tagliandi varierà rispetto alle tariffe intere previste, in base all’analisi di numerosi fattori correlati al prossimo match e all’andamento della prevendita stessa. Si ricorda che il settore Curva Mare non sarà in vendita perché già esaurito”.

Questi i prezzi in vigore da domani a mercoledì (quelli da giovedì a domenica e della vendita ai botteghini dell’Orogel Stadium saranno resi noti nei prossimi giorni).

TRIBUNA VIP 65 euro (ridotto 45; junior 5). TRIBUNA NUMERATA 50 euro (ridotto 35; junior 5). DISTINTI SUPERIORI 30 euro (ridotto 22; junior 5). DISTINTI INFERIORI 25 euro (ridotto 16; junior 5). SETTORE OSPITI 20 euro (in vendita fino alle ore 19 di sabato 28 settembre).