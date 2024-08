Sassuolo-Cesena con 1.397 tifosi bianconeri, De Rose piace al Padova

Questa sera al Mapei Stadium ci sarà un colpo d’occhio notevole in Tribuna nord, ovvero nel settore riservato ai tifosi ospiti. Ieri sera alle ore 19 è terminata la vendita dei tagliandi sul circuito Vivaticket e al Coordinamento: saranno 1.397 i sostenitori bianconeri al seguito della squadra di Mignani. Considerando la giornata da bollino nero per il rientro dalle vacanze, gran parte della carovana che viaggerà in auto o in pullman sarà costretta a partire il prima possibile, quindi nel primo pomeriggio nonostante la vicinanza con Reggio Emilia, mentre un altro gruppo di tifosi viaggerà in treno (circa 150) proprio per evitare possibili code.

Nel frattempo, è cominciata l’ultima settimana di mercato e il Cesena attende sempre di sfoltire la propria rosa per poi provare a perfezionare gli ultimi colpi in entrata. Oltre al Catania di Mimmo Toscano, è spuntata un’altra pretendente per De Rose: il centrocampista cosentino piace al Padova. Mezza Serie C segue sempre con interesse Silvestri, al Latina piace Ogunseye, mentre non si registrano richieste ufficiali per Chiarello e Piacentini.

Solo dopo aver piazzato alcuni di questi giocatori che non rientrano nei piani, Artico potrà dare l’assalto a un centrocampista e a un jolly offensivo. In mezzo e davanti, infatti, la coperta ad oggi risulta corta e di conseguenza la squadra ancora incompleta.