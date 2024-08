Ieri alle ore 20 erano 1.208 i tifosi del Cesena prenotati per la sfida in programma domani sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Continua anche la campagna abbonamenti: 12 quelli venduti ieri per un totale salito a 7.778. Chiusura della vendita nella giornata di mercoledì, quando si giocherà Cesena-Catanzaro, gara valida per la 3a giornata di campionato. A proposito di questa partita, è già scattata la prevendita, con 604 biglietti già venduti (addirittura 343 per il settore ospiti).