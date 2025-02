Il Cesena ha presentato oggi i nuovi acquisti Dario Saric e Flavio Russo . Il diesse Fabio Artico ha introdotto i nuovi arrivi: “Saric conosce già la realtà del Cesena quando era un ragazzo, come giocatore ha grande duttilità e esplosività. Russo lo conosciamo già... per averci fatto gol con il Sassuolo. È un giocatore fisicamente strutturato e forte di testa”.

Dario Saric torna Cesena dopo esperienza nel settore giovanile: “Conosco bene la piazza e ritrovo tante persone, inoltre da piccolo venivo a vedere le partite. Mi rimetto in gioco dopo una esperienza in Turchia. Sono un giocatore che ha forza, corsa, il mio ruolo è mezzala di inserimento ma posso fare anche il mediano come ad Ascoli. La mia storia è quella di una famiglia scappata dalla guerra in ex Jugoslavia”.