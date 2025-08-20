Saranno tanti gli ex sulla strada del Cesena: si parte con Tonin

Estate 2021. Dalla Primavera del Milan arrivano a Cesena due ventenni: il figlio d’arte Alessio Brambilla e Riccardo Tonin. Il centrocampista, prelevato a titolo definitivo, nel giro di due stagioni scenderà in campo 47 volte con la maglia del Cesena, mentre l’attaccante, ceduto in prestito, si “accontenterà” di 24 presenze complessive con appena un gol all’attivo, realizzato in campionato nel 2-1 rifilato al Pontedera. Se la parabola di Brambilla è stata discendente (dopo essere stato acquistato dalla Cremonese in B si è “perso” e oggi è finito alla matricola Bra in Lega Pro), la carriera di Tonin è stata invece in crescendo, con tanto di promozione in Serie B conquistata due mesi e mezzo fa con la maglia del Pescara. In attesa di vedere cosa accadrà negli ultimi giorni di mercato, oggi Tonin è uno dei centravanti della squadra di Vivarini e venerdì sera all’Adriatico potrà sfidare il suo passato. Non è la prima volta che il Cesena si troverà di fronte un ex giocatore transitato da queste parti in Serie C e nel frattempo salito in B proprio come il Cavalluccio. Nello scorso campionato i bianconeri hanno incrociato ben 6 calciatori che hanno indossato la maglia bianconera dal 2019 al 2022 in Lega Pro: si tratta di Fabrizio Brignani, acquistato da Pelliccioni nell’estate 2019 per rinforzare la difesa di Modesto e perno del Mantova prima della cessione definita un mese fa in Spagna, ma anche di Giuseppe Aurelio, Michele Collocolo e Giacomo Satalino, ex compagni nel campionato 2020-2021 e reduci da un campionato di B con le maglie di Spezia, Cremonese e Sassuolo. Sempre in terra emiliana, un anno fa il Cesena ha incrociato Nicholas Pierini, mentre nell’attacco del Catanzaro spiccava il fisico di Filippo Pittarello, entrambi in Romagna nell’ultima stagione di Viali. Quest’anno, oltre a Tonin e allo stesso Aurelio, che continua a incendiare la fascia sinistra dello Spezia, sulla strada del Cavalluccio ci saranno almeno altri tre ex bianconeri: proprio in Liguria è tornato Antonio Candela, in bianconero nel 2021/2022, nell’ultimo campionato in Romagna disputato dagli apprezzatissimi Mattia Bortolussi e Giulio Favale, protagonisti dell’ultima promozione del Padova e confermati anche al piano superiore. Nella rosa biancoscudata al momento è presente anche Simone Russini, che però non rientra nei piani del club biancorosso.