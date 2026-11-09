Cesena, sabato test a Collecchio con il Parma

Cesena Calcio
  • 09 novembre 2026
L’undici iniziale della vittoria contro il Catanzaro
L’undici iniziale della vittoria contro il Catanzaro

Alessandro Diamanti, dopo il successo contro il Catanzaro, ha concesso due giorni di riposo al Cesena, che si ritroverà domani pomeriggio a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti. Il programma della settimana prevede una seduta giornaliera fino a venerdì, mentre sabato mattina i bianconeri saliranno al “Mutti Training Center” di Collecchio, ospiti del Parma, per un test contro i ducali. Domani pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, non ci sarà Cristian Shpendi: il capocannoniere del Cesena è stato convocato dall’Albania, che scenderà in campo giovedì a Tirana contro la Finlandia e domenica a Budapest contro la Bielorossia, nelle ultime due gare del girone di Nations League, al momento guidato proprio dalla selezione di Maran. In campo a Villa Silvia non ci sarà neppure Emil Bohinen, che dovrà sottoporsi agli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio ai flessori rimediato sabato contro il Catanzaro.

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