Cesena, sabato test a Collecchio con il Parma

Alessandro Diamanti, dopo il successo contro il Catanzaro, ha concesso due giorni di riposo al Cesena, che si ritroverà domani pomeriggio a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti. Il programma della settimana prevede una seduta giornaliera fino a venerdì, mentre sabato mattina i bianconeri saliranno al “Mutti Training Center” di Collecchio, ospiti del Parma, per un test contro i ducali. Domani pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, non ci sarà Cristian Shpendi: il capocannoniere del Cesena è stato convocato dall’Albania, che scenderà in campo giovedì a Tirana contro la Finlandia e domenica a Budapest contro la Bielorossia, nelle ultime due gare del girone di Nations League, al momento guidato proprio dalla selezione di Maran. In campo a Villa Silvia non ci sarà neppure Emil Bohinen, che dovrà sottoporsi agli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio ai flessori rimediato sabato contro il Catanzaro.

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