Sabato Cesena-Spezia: «La gara più importante della stagione» dice un Mignani che perde anche La Gumina

Ultimo impegno (durissimo) prima della sosta per il Cesena, che domani alle 15 ospita uno Spezia tornato prepotentemente in corsa per la A diretta dopo il successo contro il Pisa. I bianconeri di Romagna sono in emergenza in attacco, visto che mancheranno l’ex Antonucci per squalifica e l’acciaccato La Gumina, che non ha recuperato dalla lieve distorsione alla caviglia rimediata mercoledì: «Ci prendiamo tutto il tempo possibile e lo convochiamo, ma è fermo da mercoledì e oggi non ha svolto la rifinitura». Visto che dopo il match con lo Spezia ci sarà una settimana di sosta, non rischiarlo sarebbe molto più che un azzardo. In attacco al fianco di Shpendi giocherà uno tra Tavsan e Berti, mentre in difesa, assente per squalifica Mangraviti, è aperto il ballottaggio tra Pieraccini e Piacentini: «Sono entrambi affidabili e pronti, avrebbero meritato di giocare di più. Decideremo all’ultimo. Lo Spezia? Fortissimo e con una grande identità, per noi è la gara più importante della stagione».