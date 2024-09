Rodriguez: “Caro Cesena, a Palermo farà caldo come 10 anni fa”

L’ultimo giocatore del Cesena ad aver segnato un gol al Barbera di Palermo oggi ha 33 anni, studia da procuratore, vive in città e frequenta assiduamente lo stadio Manuzzi. Il 19 ottobre 2014 Alejandro Rodriguez, in arte Peter Pan, trasformò il rigore del provvisorio pareggio al minuto 61 di una partita che il Cavalluccio si vide sfilare beffardamente da sotto il naso all’ultimo calcio d’angolo, quando il costaricano Gonzalez gelò il Cesena e fece esplodere la vecchia Favorita. Dopo quel giorno le due squadre si sono ritrovate solo una volta, il 12 maggio 2018 in Serie B, ma la sfida tra rosanero e bianconeri terminò 0-0.