Reggiana-Cesena, il Prefetto di Reggio Emilia impone il divieto di trasferta per i residenti in Romagna. Il club bianconero: “Stupore e rammarico per questa decisione”

Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato una conferma ufficiale. Il 2026 inizia con un altro divieto per i tifosi del Cesena residenti in Romagna. Per una decisione assunta in giornata dal Prefetto di Reggio Emilia, in occasione di Reggiana-Cesena (in programma sabato 17 gennaio alle ore 17.15) il settore ospiti del Mapei Stadium sarà vietato ai residenti delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Venuto a conoscenza della decisione, il Cesena Fc ha preso posizione in modo deciso con questo comunicato: “In seguito al provvedimento emesso in data odierna dal Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, che dispone il divieto di vendita dei biglietti ai residenti delle Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, il Cesena Fc intende esprimere tutta la propria amarezza verso tale disposizione. Desta, infatti, particolare stupore e rammarico il fatto che tale provvedimento si basi su episodi risalenti alla partita d’andata tra Cesena e Reggiana, disputatasi lo scorso 4 ottobre, che non vedono in alcun modo coinvolti, se non come parte lesa, i sostenitori bianconeri. Nel rispetto del lavoro e delle decisioni adottate da tutte le autorità di pubblica sicurezza, nei confronti delle quali il Cesena Fc ha sempre garantito e continuerà a garantire la massima collaborazione, il club bianconero ritiene lecito e doveroso pretendere maggiore attenzione nell’applicazione di limitazioni e restrizioni indirizzate ai propri sostenitori. I tifosi rappresentano l’essenza del gioco del calcio e, nel rispetto dei valori più profondi di questo sport, non è accettabile che gli stessi vengano privati in modo generalizzato e indistinto della possibilità di assistere ad una partita della propria squadra”.