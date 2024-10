Il Cesena e i suoi sponsor raccolgono 20mila euro per la gente di Traversara. Antonucci acquista all’asta la maglia di Ciofi per 500 euro

Altra bella iniziativa del Cesena Fc, che, insieme all’Associazione Traversara in Fiore, ha organizzato una cena con asta benefica (in vendita maglie e altre memorabilie bianconere) a seguire che ha fruttato più di 20.000 euro che sono stati devoluti per sostenere la ripresa del paese duramente colpito dall’alluvione del 19 settembre.

Un’iniziativa che ha fatto seguito alla prima attività svolta in occasione di Cesena-Mantova, quando era stato devoluto parte dell’incasso della partita, ed è stata sostenuta con forza dal Cesena FC per continuare a supportare tutte le persone e le famiglie che stanno vivendo sulla propria pelle le conseguenze dei danni avvenuti per l’esondazione del fiume Lamone.

L’evento si è svolto presso la Clubhouse dell’Orogel Stadium e ha visto la partecipazione di quasi duecento persone, tra cui partner commerciali del Cesena, tifosi rappresentanti dei Club bianconeri del territorio, dipendenti della società e una delegazione della prima squadra bianconera, composta da undici calciatori e da tutto lo staff tecnico.

A mettersi particolarmente in evidenza sul campo della beneficenza è stato Mirko Antonucci, che ha voluto a tutti i costi acquistare la maglia numero 15 di Andrea Ciofi, suo compagno in questa stagione ma anche in tanti anni nelle giovanili della Roma: 500 euro l’offerta vincente.

In rappresentanza della comunità ravennate hanno preso parte all’evento Alfeo Caravita Zannoni, presidente dell’Associazione Traversara in Fiore, e Luca Chiarini, promotore dell’evento insieme al Cesena, che hanno testimoniato le difficoltà tuttora esistenti nel loro paese. Della proprietà era presente Michael Aiello, che ha detto: «Come co-presidente del Cesena Fc sono orgoglioso di vedere così tante persone presenti. Fin da piccolo la mia famiglia mi ha trasmesso il valore della solidarietà e l’importanza di aiutare chi si trova costretto ad affrontare momenti di difficoltà. La vostra partecipazione è la migliore dimostrazione di tutto questo e sono felice che il nostro aiuto possa contribuire a sostenere tutti coloro che stanno ancora subendo le conseguenze di una calamità naturale così devastante».