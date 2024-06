A Cesena per settimane ha regnato l’incertezza a livello societario e tecnico, fino alla svolta di ieri sera con l’accordo con Mignani in panchina al posto di Toscano. Nonostante tutto questo, in questi giorni ha continuato a lievitare il numero degli abbonamenti: a ieri sera erano ben 2.516. Davvero tanti.