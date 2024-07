Questa sera nasce il calendario di Serie B: è il primo asimmetrico nella storia del Cesena

La nascita del calendario è sempre un evento. Ti indica il percorso che dovrà essere seguito da lì ai successivi 9 mesi. Se il computer sia stato buono o cattivo lo si potrà intuire già oggi, nel momento stesso in cui usciranno le giornate, ma per capirlo con esattezza bisognerà attendere quantomeno i due terzi del campionato. Il calendario di Serie B vedrà la luce stasera attorno alle 19.30 a La Spezia, in piazza Europa, in un evento che prenderà il via alle 19 e che sarà condotto da Barbara Cirillo e Dario Vergassola, con la partecipazione di tre bomber d’eccezione come Totò Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini.

Calendario asimettrico

Se la grande novità del campionato sarà, per il Cesena, il Var (provato solo in due occasioni finora nelle semifinali play-off del 2023 contro il Lecco), oggi il Cavalluccio scoprirà per la prima volta l’asimmetria del calendario. Per il secondo anno, infatti, anche in Serie B la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. L’obiettivo principale del calendario asimmetrico è, leggendo le note della Lega Serie B, «quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere e manifestazioni, ndr) e alle esigenze dei singoli club». La Lega B sottolinea poi che «una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri».

Le date della stagione

La prima giornata di campionato è in programma sabato 17 agosto (con un anticipo venerdì 16), l’ultima, la numero 38, si disputerà venerdì 9 maggio con partite in contemporanea e in notturna. Quattro i turni infrasettimanali: martedì 27 agosto (terza giornata) e martedì 29 ottobre (undicesima giornata) si giocherà in notturna e queste due date sono state ufficializzate ieri e aggiunte a quelle conosciute di giovedì 26 dicembre e di giovedì 1° maggio (entrambe di pomeriggio). Quattro anche le soste: nei week-end del 7 e 8 settembre, del 12 e 13 ottobre, del 16 e 17 novembre, del 22 e 23 marzo.

Cesena, partenza al Dino Manuzzi?

All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi in questa stagione, quantomeno all’inizio, giocherà anche il Mantova, che ha chiesto di poter partire in trasferta per riuscire a disputare il minor numero possibile di match lontano dal Martelli. Quasi certo, quindi, che il Cesena debutterà in casa.

Altre regole

Ecco altri input che la Lega B ha chiesto vengano inseriti nel computer che creerà il calendario: «Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle gare in trasferta». E ancora: «Non ci possono essere più di due “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta, ndr) per squadra per girone e, nel caso in cui fossero due, una dovrà necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta». Quindi due regole che non riguardano il neopromosso Cesena: «Le squadre che si sono già incontrate alla 1a giornata del campionato 2023-2024 non possono incontrarsi alla 1a giornata della Serie Bkt 2024-2025; le squadre che si sono incontrate nell’ultimo turno della stagione 2023-2024 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie Bkt 2024-2025».