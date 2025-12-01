Quando i portieri fanno gol: il Cesena è in ottime mani

Quando i portieri fanno... gol. Jonathan Klinsmann ci aveva provato una settimana fa a Monza, in occasione dell’ultimo calcio d’angolo, andando a saltare in area avversaria ed evocando il suo lontano predecessore Michelangelo Rampulla che nel 1984 in casa degli stessi brianzoli si era presentato sul dischetto, ma si era fatto respingere il tiro. Non è andata bene neppure al portiere americano che sullo spiovente dalla bandierina si è scontrato fallosamente con Thiam, lo stesso che questa estate avrebbe potuto sostituirlo tra i pali del Cesena in caso di sua cessione.
Rimasto in Romagna, il figlio d’arte è sempre più spesso decisivo ai fini del risultato con le sue parate, al pari delle realizzazioni di un attaccante.