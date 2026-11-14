Pur senza 7 titolari, un bel Cesena vince il test in casa del Parma grazie all’autorete di Carboni e al gol di Guidi (0-2)

Nonostante l’assenza di 7 titolari (Shpendi in nazionale, Gelli, Bisoli e Bohinen rimasti in Romagna per precauzione, Ciofi, Mangraviti e Frabotta rimasti in panchina per tutta la partita), un Cesena pimpante batte il Parma al Mutti Training Center grazie all’autogol di Carboni al 56’ e alla rete di sinistro di Guidi al 61’ per lo 0-2. In evidenza Pagano con la fascia da capitano al braccio, vero metronomo del centrocampo bianconero, che da regista imposta e smista, corre e lotta. Bravo Francesconi a dettare i tempi della pressione nella prima frazione mentre nella ripresa si è rivisto in campo per qualche minuto Schirone. Bene anche Fontana, che, entrato nella ripresa, si supera su conclusione di El Bilal. Il Cesena gestisce la situazione nel finale anche grazie al blocco basso e al 4-5-1 dopo la seconda rete di Guidi.