Provaci ancora Berti: il talento del Cesena sfida l’Armenia con l’Under 21

Il Cesena ha iniziato ieri pomeriggio la preparazione in vista della sfida in programma sabato alle ore 19.30 a Spezia.

Assente Berti, che oggi dovrebbe partire dalla panchina nella sfida valida per le Qualificazione agli Europei Under 21 che l’Italia giocherà a Cremona contro l’Armenia e che domani si unirà di nuovo ai compagni di club. Da oggi (doppia seduta a porte aperte a Martorano: alle 10 al mattino, alle 14.30 al pomeriggio) a venerdì, Mignani cercherà di riportare in condizione Frabotta, che ha giocato titolare nelle prime tre giornate e poi si è fermato per noie muscolari, e di recuperare, quantomeno per la panchina, Bisoli, anche alla luce della squalifica di Bastoni, che salterà la sfida da ex a Spezia. Da valutare anche le condizioni di Adamo e Magni, che nella settimana di sosta sono stati gestiti.

Intanto, a Spezia il Cesena avrà pochi tifosi al seguito a causa dell’obbligo di fidelity, ma pure per il prezzo del biglietto: 24 euro più diritti di prevendita per entrare nel settore ospiti.