Primo giorno di lavoro per il Cesena: Mignani alle 17.30 abbraccerà anche Mangraviti

Il Cesena ha iniziato questa mattina alle 9 a Villa Silvia la preparazione in vista del campionato di B, il cui calendario sarà ufficializzato domani (questa mattina sono stati comunicati i primi due turni infrasettimanali, previsti per martedì 27 agosto per martedì 29 ottobre, che si uniscono a quelli già noti del 26 dicembre e del 1° maggio 2025). I 30 giocatori a disposizione di Michele Mignani hanno sostenuto una seduta prettamente atletica, senza mai utilizzare la palla. Nel frattempo, è arrivato a Cesena il difensore centrale mancino Massimiliano Mangraviti, che in questi minuti sta svolgendo le visite mediche e che alle 17.30 sarà a Villa Silvia con i nuovi compagni per il suo primo allenamento in maglia bianconera.