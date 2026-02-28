Primavera, per il Cesena un’impresa da dedicare a Bertaccini (1-0)

Un Cesena volitivo, combattivo e con uno spirito incredibile batte 1-0 la capolista Fiorentina nel big-match del campionato Primavera. Decisivo un gran gol di Rossetti al 57’ su assist di Domeniconi, due dei migliori insieme a Galvagno e a Fontana. Una vittoria che la squadra di Campedelli ha dedicato al loro compagno Filippo Bertaccini, operato martedì e ancora ricoverato al Bufalini.

I bianconeri volano a 45 punti, una sola lunghezza da Parma e Fiorentina in vetta. In attesa della Roma (45 punti) che domani scenderà in campo contro il Milan (ore 11). Il match si accende al 20’: intervento prodigioso di Fontana su Jallow che si fa ipnotizzare, solo davanti al portiere. Il Cesena alza la testa al 37’: colpo di testa di Rossetti e miracolo di Fei che da distanza ravvicinata, tocca in angolo. Nella seconda frazione ci riprova il numero 17 bianconero che dopo appena un minuto, scarica un sinistro violento dal limite: l’estremo viola respinge sopra la traversa. Il gol tanto bramato da Rossetti arriva, finalmente al 57: l’attaccante riceve da Domeniconi e spara di destro, insaccando. Urlo liberatorio, poi la corsa a bordocampo... Rossetti raccoglie la maglia numero 14 di Bertaccini e la alza al cielo, dedicando il gol al compagno. Nel finale il Cesena sa soffrire, portando a casa i tre punti. Prodigioso, ancora una volta, Fontana al 75’ che sugli sviluppi di una punizione dal limite di Puzzoli, si supera in tuffo.