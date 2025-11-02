Primavera, il Cesena stende il Cagliari grazie al bis di Rossetti (2-1)

Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Modena, il Cesena torna al successo anche in campionato, battendo 2-1 il Cagliari grazie alla doppietta di Rossetti. I ragazzi di Campedelli partono forte grazie alla rete di testa di Rossetti sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Poletti. Non passano neanche dieci minuti e il Cagliari pareggia al 21’ con il tocco di Hamdaoua su spunto di Pibiri. La seconda frazione si apre con il raddoppio bianconero, nuovamente Rossetti di testa su cross di Poletti da corner.
“Una vittoria sofferta in una partita giocata bene con il giusto piglio. Abbiamo valorizzato le nostre qualità” così Nicola Campedelli dopo il fischio finale.