Primavera, Il Cesena segna 4 gol alla Roma capolista ma perde. L’amarezza di Nicola Campedelli VIDEO

Incredibile: è l’aggettivo che caratterizza alla perfezione la partita del Cesena Primavera. I bianconeri escono sconfitti 4-5 contro una capolista Roma che chiude in 9 contro 11. Nel primo tempo sono quattro le reti: il Cesena apre le marcature con l’incornata di Valentini, la Roma risponde con Levak, su rinvio sbagliato di Gallea, trovando il vantaggio grazie all’autogol di Perini. Il numero 9 bianconero si riscatta al 33’ con un colpo di testa vincente per il 2-2. Ma nel finale di primo tempo Levak trova la doppietta, ancora su un rinvio corto all’interno della propria area di Gallea (gol fotocopia dell’1-1), e riporta avanti la Roma. Nella ripresa succede di tutto: prima Zefi firma il 4-2 sorprendendo Montalti dopo aver ubriacato Gallea in dribbling, poi di nuovo Perini di testa accorcia le distanze. La Roma è in dieci e il Cesena va all’assalto ma Coletta realizza il 3-5 in contropiede dopo un errore a metà campo in comproprietà tra Valentini e Domeniconi. Al 92’ Tosku conquista un rigore (e il rosso di Litti) con Coveri che spiazza Kehayov. Ma il 5-5 non arriverà. «Una grande prestazione condita da tante occasioni. Abbiamo pagato tutti i tiri che hanno fatto; in certe situazioni avremmo potuto evitare il gol», queste le parole di Nicola Campedelli dopo il fischio finale.