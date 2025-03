Primavera, il Cesena regola 3-1 l’Udinese in rimonta. Campedelli: “Avanti così verso la salvezza” VIDEO GALLERY

Il Cesena dopo essere andato sotto contro l’Udinese, ribalta il risultato, dominando per lunghi tratti di gara (3-1). Pronti-via i ragazzi di Bubnjić si portano in vantaggio dopo appena sei minuti, grazie all’incornata di Bonin sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lazzaro. Non passa neanche un minuto e i bianconeri pareggiano i conti con Coveri che spedisce la sfera sotto la traversa, a tu per tu con l’estremo avversario. Il Cesena spreca numerose occasioni prima di siglare la rete del sorpasso, nel secondo tempo: Castorri serve Coveri che a porta vuota non può sbagliare, firmando la doppietta personale. Nel finale il gol della sicurezza è di Giovannini: conclusione potente e precisa da fuori area. Via la maglietta e grande soddisfazione per il 30 bianconero. Così Nicola Campedelli nel post-partita: “Siamo stati bravi a portare a casa una partita tutt’altro che scontata. Continua il nostro percorso verso un’impresa, chiamata salvezza”.