Primavera, il Cesena piega 3-1 la Roma in rimonta. Campedelli: “Bravi a soffrire fino alla vittoria” VIDEO

Il Cesena vola al secondo posto e può sognare, grazie alla vittoria per 3-1 sulla Roma. Il match si apre al 37’: tiro-cross di Della Rocca, Fontana viene ingannato da Morucci e la sfera termina in rete. Nella seconda frazione, il Cesena torna in campo con il giusto piglio e pareggia dopo appena due minuti: solito arcobaleno di Bertaccini che trafigge Zelezny. La Roma detiene il pallino del gioco e ha la possibilità di portarsi in vantaggio, al 58’: Fontana travolge Morucci e Renzi indica il dischetto. Dagli undici metri va Romano che calcia a mezza altezza...Fontana spinge forte, indovina l’angolo, respingendo il tentativo. Gol sbagliato, gol subito: Domeniconi crossa e Nardin colpisce di mano, è calcio di rigore. Bertaccini, si fa parare il tiro ma sulla respinta è freddo e insacca il 2-1, firmando la doppietta personale. C’è spazio anche per il tris di Rossetti che al 90’ infila in uscita Zelezny.

Così Nicola Campedelli: “Una partita di sofferenza. La Roma è forte e lo sapevamo ma siamo stati bravi a concedere poco e limitare la loro qualità”.